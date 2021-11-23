Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) artan döviz kuruna ilişkin açıklama geldi. TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir"

Dolar yükseldi

Merkez Bankası'nın açıklamasından önce 12,35 TL seviyesinden işlem gören dolar, açıklamanın ardından 12,80 TL seviyelerine kadar yükseldi.

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