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Ekonomi

Merkez Bankası, döviz listesine yeni para birimi aldı

Katar Riyali, TCMB tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı

29 Haziran 2018 12:47

Katar Riyali, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Katar Riyali, TCMB tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, 'konvertibl ve non-konvertibl dövizler' listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.

 

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