Merkez Bankası doların yıl sonu beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketine göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.12 TL’den 3.34 TL’ye yükseldi. Büyüme beklentisi ise 3,2'den 2,9'a geriledi.

2016 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,74 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 olmuştur. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,55 olmuştur. 2017 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu enflasyon ne olur?



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,81 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 olmuştur. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,27 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,3 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,9 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,7 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

2016 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 51,3 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 28,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 21,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,8'inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 26,2'sinin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 6,7'sinin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 48,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 45,0'inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 3,34 lira

2016 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kurubeklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,26 TL ve 3,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari işlemler dengesi beklentisi



2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 34,0 milyar ABD Doları olmuştur. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,1 milyar ABD Doları ve 36,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Büyüme beklentisi geriledi



GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiştir. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir.