Merkez Bankası'dan "örtülü faiz artırımı"na devam: Yüzde 11.25 faizle piyasaya 10 milyar TL verdi

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.25 faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Fakat banka politika faizini oluşturan haftalık repo yerine piyasaya farklı kanallardan para vererek fonlama maliyetini yükseltiyor. Böylece izlediği para politikasını sıkılaştırmış oluyor. Bu politikaya "örtülü faiz artırımı" adı veriliyor.

Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırması, kredi ve mevduat faizlerini etkilediği için ekonomik faaliyeti direkt etkiliyor. Nitekim Ziraat Yatırım, yayınladığı raporda "Merkez Bankası'nın likidite sıkılaştırıcı tedbirlere başvurmasının önümüzdeki aylarda konut satışlarını aşağı yönlü baskılamasının muhtemel" olduğunu belirtti.

1 milyar dolarlık Swap ihalesi

Öte yandan Merkez Bankası'nın açtığı döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 1,65 milyar dolar teklif geldi. 2020-08-18 valörlü, 2020-11-17 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.