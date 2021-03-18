Merkez Bankası bugün toplanıyor; Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün toplanıyor. Yabancı ekonomistler ve stratejistler, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gidilmesini bekliyor.Son toplantıdan bu yana küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar /TL kuru ve risk priminde yükseliş kaydedildi. Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü ivme sınırlı da olsa devam etti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 22 kurumun tamamı TCMB'nin toplantıda faiz artıracağını öngördü. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Mart toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılması oldu.

Ankette 19 kurum yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini de paylaştı. Buna göre 19 kurumun yıl sonu için politika faizi beklentisinde medyan beklenti yüzde 14 olarak kaydedildi. Daha önce TCMB'nin Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerini açıklayan yabancı kurumlar da 100 baz puanlık faiz artışı öngörüsünde bulundu.

Bu kurumlardan biri HSBC olmuştu. Aralarında Cihan Saraoğlu’nun da bulunduğu HSBC analistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beklentilerini 100 baz puan olarak güncellediklerini duyurdu. 2021 yılının ilk yarısının bankalar için zorlu geçeceğini hep söylediklerini belirten analistler, şimdi marj görünümünün daha da kötüleştiğini ve bundan dolayı TCMB’den 100 baz puan faiz artışı beklediklerini ifade etti.

JP Morgan da yayımladığı bir araştırma raporunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek Mart ayında 100 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyledi.

Morgan Stanley ekonomistleri ise 18 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel 75-100 baz puan faiz artırsa dahi Türk Lirası varlıklarda zayıflığın devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ekonomistler raporlarında “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı. Banka, “Piyasa beklentilerine paralel faiz artışı gelse dahi gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle USD/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve CDS’in 350 civarında kalacağını düşünüyoruz” dedi. Bu kurumlara Stanchart ve Credit Suisse de dahil oldu.