Merkez Bankası brüt rezervleri 861 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 8 Nisan ile biten haftada TCMB brüt rezervleri 861 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 857 milyon dolar olan rezervler, 8 Nisan ile sona eren haftada 67 milyar 718 milyon dolara geldi.

Aynı dönemde TCMB altın rezervleri 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 961 milyon dolarken 109 milyar 913 milyon dolara yükseldi.

Net Rezervler Arttı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 903 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 16 milyar 401 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 8 Nisan ile sona eren haftada 18 milyar 304 milyon dolara geldi.