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Ekonomi

Merkez Bankası brüt rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi

Rezervler bir önceki haftada 111,05 milyar dolardı

13 Ocak 2022 14:52

brüt rezervTCMBnet rezerv10945 milyar dolar
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