Merkez Bankası brüt rezervleri 1,2 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 219 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 65 milyar 638 milyon dolar olan rezervler, 1 Nisan ile sona eren haftada 66 milyar 857 milyon dolara geldi. TCMB altın rezervleri 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 37 milyon dolarken 108 milyar 961 milyon dolar oldu.

Net Rezervler Arttı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 446 milyon dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 15 milyar 955 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 1 Nisan ile sona eren haftada 16 milyar 401 milyon dolara geldi.