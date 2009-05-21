Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 15 Mayıs tarihi itibariyle 690 milyon dolar artarak 66 milyar 38 milyon dolara çıktı.



Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, 8 Mayıs tarihi itibariyle 65 milyar 348 milyon dolar idi.



8 Mayısta 68 milyar 773 milyon dolar olan Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 15 Mayıs itibarıyla 69 milyar 463 milyon dolara çıktı. Söz konusu rezervin 3 milyar 425 milyon doları altından oluştu.



Döviz mevduat hesapları



Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları, 8 Mayıs tarihi itibarıyla 107 milyar 394 milyon dolardan 109 milyar 436 milyon dolara yükseldi.



8 Mayıs itibarı ile yurt içi döviz tevdiat hesapları 89 milyar 760 milyon dolardan 91 milyar 714 milyon dolara, yurt dışı döviz tevdiat hesapları toplamı da 4 milyar 976 milyon dolardan 5 milyar 100 milyon dolara çıktı.



Dış borç ödemeleri



Türkiye, 1-20 Mayıs tarihleri arasında 301,48 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.



Dış borç ödemesinin 271,07 milyon doları Hazine, 25,61 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 4,80 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu.



Ocak ayında 999,74 milyon dolar, Şubat ayında 984,90 milyon dolar, Mart ayında 1 milyar 330,32 milyon dolar, Nisan ayında 802,07 milyon dolar dış borç ödemesinde bulunan Türkiye, yılbaşından bu yana 3 milyar 5,40 milyon doları Hazine olmak üzere toplam 4 milyar 418,51 milyon dolar ödemede bulundu.



Türkiye, 2008 yılında 11 milyar 92,47 milyon doları Hazineye olmak üzere toplam 15 milyar 727,48 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirmişti.

