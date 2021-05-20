Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 732 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 732 milyon dolar artış gösterdi ve 14 Mayıs haftasında 49 milyar 591 milyon dolara geldi. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi de 12,08 milyar dolardan 12,72 milyar dolara yükseldi.

Reuters'ın bugün yayınlanan Merkez Bankası verilerinden aktardığı habere göre swap anlaşmalarının büyüklüğü ise 43 milyar dolar.

Böylece Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi -30 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın net rezervleri son aylarda 2003'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

TCMB net döviz rezervlerinin 9 Nisan itibarıyla 9 milyar 930 milyon dolara gerilediği açıklanmış, o tarihten sonra bir miktar yükselmişti.

Kredi kartı harcamaları tam kapanmadan yüzde 27 düştü

BloomberhHT'nin ise Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı verilere dayanarak, tam kapanmanın ilk haftasında kredi kartıyla yapılan harcamaların 28,2 milyar TL'den 20,7 milyar TL'ye gerilediğini, bunun önceki haftaya kıyasla yüzde 27'lık bir düşüşe denk geldiğini yazdı.

Sektörlere göre en büyük gerileme yüzde 66 ile kuyum, yüzde 64 ile mobilya, yüzde 58 ile araç kiralamada yaşandı.

Artış gösteren tek büyük sektör ise yüzde 6'lık artışla havayolu harcamaları oldu.