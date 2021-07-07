Merkez Bankası, BOTAŞ'a 5 ay aradan sonra döviz sattı

Merkez Bankası, 2021 yılının ilk 5 ayında satış yapmadığı BOTAŞ'a Haziran ayında döviz satışı yaptı.

Merkez Bankası'nın tamamı'nın BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere geçen ay döviz satışı 269 milyon dolar oldu. 2020 yılının tamamında satışlar 5 milyar 615 milyon dolar olmuştu.

Dünya'nın haberine göre eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, döneminde rezervleri güçlendirmek için BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştirilmesi durdurulmuştu. Bu kapsamda geçen ocak ayında 6 yıl sonra ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı yapılmamış, sonrasındaki 4 ay da bu strateji devam ettirilmişti.

BOTAŞ'a döviz satışlarının azaltılacağı Naci Ağbal'ın açıkladığı 2021 Para ve Kur Politikası metninde belirtilmişti. Metinde, "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.