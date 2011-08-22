-Merkez Bankası beklenti anketi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Merkez Bankasının ağustos ayının ilk anketinde 70 milyar 772,1 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 1,2 milyar dolar artışla ağustos ayının ikinci anketinde 71 milyar 990,1 milyon dolara çıktı. 2011 yılının ilk beklenti anketinde, sektörün 46,9 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi süreç içinde artarak bu rakama ulaştı. Cari açık beklentisi Mart ayının ilk anketinde 50,9 milyar dolara çıkmış, Mayıs ayının ikinci anketinde 61 milyar doları aşmıştı. -Büyüme beklentisi yüzde 6'ya geriledi- Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin Ağustos ayı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Buna göre, ağustos ayının birinci dönem anketinde yüzde 6,1 olarak belirlenen yıl sonu yıllık büyüme beklentisi, bu dönemde yüzde 6'ya geriledi. Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e geriledi. -Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7,21'e çıktı- Cari ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,32 oldu. Ağustos ayının ilk anketinde beklenti yüzde 0,33 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78'den yüzde 0,82'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 7,19'dan yüzde 7,21'e çıktı. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,89'dan yüzde 6,77'ye, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,29'dan yüzde 6,27'ye düştü. -Dolar kuru beklentisi yükseldi- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi de arttı. Temmuz ayının ikinci anketinde 1,6500 lira, ağustos ayının ilk anketinde de 1,7100 lira olan cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,7700 liraya yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,7000 liradan 1,7200 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi 1,6800 liradan 1,7100 liraya çıktı. -Repo ihale faiz oranları- Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 5,75'te kaldı, gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 5,99'dan yüzde 5,63'e geriledi. Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,26'dan yüzde 5,76'ya, gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 6,72'den yüzde 6,22'ye, gelecek 24 ay sonrası için ise yüzde 7,10'dan yüzde 6,70'e düştü.