Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı; dolar yıl sonunda kaç lira olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Beklenti Anketi açıklandı. 2018 yıl sonu ABD Dolar beklentisi 4,10 TL'den 4,22 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

Erken seçim kararına dolar ve Euro ne tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından dün kur ve faiz sert gerilerken Dolar/TL ve Euro/TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 4.01 TL'yle başlayan Dolar/TL kuru sonrasında 4.04'e kadar yükseldi. Merkez Bankası açıklaması öncesinde 4.02 seviyesindeydi. 4.96 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL kuru ise gün içinde 5.00 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası açıklaması öncesinde Euro ise 4.99 seviyesini gördü.

Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 10.07’ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.24'ten, bu anket döneminde yüzde 9.62'ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 8.31 düzeyinden yüzde 8.63 düzeyine yükseldi.



Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48.2 milyar dolarken, bu anket döneminde 50.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47.7 milyar dolar ve 49 milyar dolar oldu.