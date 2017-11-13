Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı; dolar yıl sonunda kaç lira olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım Ayı Beklenti Anketi'ne göre, Dolar/Türk Lirası'nda yıl sonu beklentisi 3.86'ya yükseldi. Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.89'dan yüzde 10.68'e tırmandı.

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/Türk Lirası) beklentisi bir önceki anket döneminde 3.72 TL iken, bu anket döneminde 3.86 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3.88 TL ve 4.08 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.89 iken, bu anket döneminde yüzde 10.68'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.52 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7.98 ve yüzde 8.25 olarak gerçekleşti.