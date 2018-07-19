Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı. Anket sonucuna göre yıl sonunda dolar 4.8328. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 11.07 oldu.

Merkez Bankasının reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçları şöyle:

-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28den 13.88'e yükseldi

-Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

-12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

-Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

-Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

-Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69dan yüzde 0.83e yükseldi

-Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54ten yüzde 0.59a yükseldi

-12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47den yüzde 11.07ye yükseldi.

-24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18den yüzde 9.54e yükseldi

-2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi.

2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1den yüzde 4.0a geriledi.

24 Temmuzda gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz beklentileri ise şöyle değişti;

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 17.23ten yüzde 18.22ye yükseldi.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise yüzde 17.67den yüzde 18.32ye yükseldi.