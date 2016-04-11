Merkez Bankası başkanlığı seçimlerinde iki isim ön planda

Merkez Bankası'nda Erdem Başçı'nın görev süresi sona ererken yeni dönemde görev alacaklar listesinde iki isim ön planda. Kulislerin öne çıkardığı isimler Para Politikası Kurulu üyesi Ahmet Faruk Aysan ve Murat Çetinkaya. Başkan Erdem Başçı’nın da göreve devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Durmuş Yılmaz, siyasi algılamaların önüne geçmek için Merkez Bankası Başkanının görev süresinin 8 yıla çıkarılması gerektiğini söyledi.

TCMB’de atama tartışmaları sürerken gazetemize açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Merkez Bankası’ndaki şu anki 5 yıllık süre aslında çok uzun bir süre değil. Dolayısıyla bence TCMB başkanlığı 8 yıla çıkarılmalı. Başkan, Avrupa Merkez Bankası’ndaki gibi ikinci defa seçilmemeli. Bir dönem görev yapmalı” dedi. Hükümetin faiz indirimi baskısına değinen Yılmaz, sekiz yıllık görev süresinin bu tip tartışmaların önüne geçeceğine dikkat çekti. Merkez Bankası Kanunu uyarınca Merkez Bankası Başkanları, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanıyor, bu sürenin sonunda yeniden atanabiliyor. TCMB Başkanını Bakanlar Kurulu seçip Cumhurbaşkanı atıyor. TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın görev süresi ise 19 Nisan’da sona eriyor. Faiz indirimi ısrarını sürdüren hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın elinde olan atama kararının ne kadar sağlıklı olacağı konusunda ise soru işaretleri var. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ifadesinin geçen kasım ayında hükümet programından çıkarılması da endişeleri artırıyor.

Geçen hafta Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez’e ‘radikal’ faiz indirimi çağrısında bulunmuştu. Faiz indirimi baskısının yeni olmadığını söyleyen eski bir üst düzey Merkez Bankası yetkilisi “Hükümet bunu geleneksel hale getirdi. İlgili bakan konuşmuyor. Ama ekonomi bakanları nedense her dönemde sanki işleri yokmuş gibi laf yetiştiriyorlar” dedi. Ekonomi bakanlığının adının yanlış olduğunu vurgulayan yetkili, şunları söyledi: “Ekonomi bakanlığında hiçbir politika aracı yok. Kur, faiz ve enflasyonun kontrolü Merkez Bankası’nda. Ekonomi Bakanları Merkez Bankası’na laf yetiştireceklerine ithalatı açıklasınlar.”

Enflasyonda direniş var

Enflasyonun çok yüksek olduğunu belirten yetkili, Merkez’in orta ve uzun vadeye göre hareket ettiğini ve aldığı kararların 3 ay ile 9 ay arasında etki gösterdiğine dikkat çekerek, “Asıl faiz politikasına duyarlı olan çekirdek enflasyonda direniş var. Bütün bunların hesabının kitabının yapılması lazım” diye konuştu. Merkez Bankası’nın kanununa göre şu anki görevi, fiyat istikrarını sağlamak.

Türkiye'nin para politikasını belirleyen 7 kişilik Para Politikası Kurulu'nu (PPK) bahar ve yaz aylarında büyük bir değişim bekliyor.

- Başkan ve başkan yardımcılarının görev süresi 5 yıl

- Banka meclis üyelerinin görev süresi 3 yıl

- Müşterek kararla atanan kurul üyelerinin görev süresi ise 5 yıl