Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak ineceğini söyledi.

Çetinkaya, "Önümüzdeki dönem para politikasının enflasyon üzerindeki etkileri daha belirgin görülmeye başlanacak. Enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inmesini öngörüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Çetinkaya, "Enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin son yıllarda dayanıklılığını defalarca ispatladığını belirterek, yaşanan birçok farklı nitelikteki şoka rağmen ekonomik büyümenin hemen hemen kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

Bu yıl gıda fiyatlarında önemli arz şokları yaşandığını belirten Çetinkaya, "Gıda Komitesi'nin aldığı tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki sene burada bir normalleşme bekliyoruz" dedi.