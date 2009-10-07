Merkez Bankası Başkanı'na iki ödül

Euromoney ve Global Finance dergileri Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a iki ayrı ödül verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dün uluslararası iki yayından, iki ayrı ödül aldı. Yılmaz, Euromoney dergisinin ‘2009’un En İyi Merkez Bankası Başkanı’ ödülünü Euromoney Başkanı Padraic Fallon’dan aldı.



‘Asıl ödül istihdam’



Euromoney ödül törenine, eşi Düriye Yılmaz’la birlikte katılan Yılmaz, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Durmuş Yılmaz, “Türk kamuoyunun bu başarıyı yeterince algılayabildiğini düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şunları kaydetti:



“Türk kamuoyu bu başarıyı şöyle algılayacak; İnşallah bizim şu ana kadar aldığımız kararlar çerçevesinde düşen faizlerin sonucunda yatırımlar artacak, toplam talep artacak, işsizler iş bulacak, biz asıl ödülü o zaman alacağız.”



Global Finance dergisi merkez bankalarını derecelendirdiği çalışmasında TCMB’nin notunu geçen yıla göre artırarak B’ye çıkardı, buna ilişkin ödül de Yılmaz’a sunuldu.



Yılmaz, Global Finance’ın “En İyi Banka” ödül töreninde, “Duyduğuma göre Global Finance merkez bankalarına da not vermiş. Bana da B notunu vermiş. Geçen seneye göre notumuzu yükseltmişler umarım bu Türkiye’nin notuna da yansır” dedi.



‘Mum ve bidonun yerini biliyoruz’



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, önceki akşam Bankalar Birliği’nin resepsiyonunda bir gazeteci kriz stratejisini sorunca, “Napolyon, Moskova’ya girdiğinde buz üzerinde yürürken nasıl çıkacağını da biliyordu” dedi.



Durmuş Yılmaz, “Krize karşı B, C planınız var mı?” sorusunu yönelten gazeteciye de “Sen evli misin?” diye sorarak şunları söyledi:



“Eşine sor bakalım. Elektrik, su kesildiğinde ne yapar? Mum nerede, bidon nerede biliyordur. Kafasında en az 2-3 çeşit stratejisi vardır.”

