Merkez Bankası Başkanı Uysal’ın TL'nin çakıldığı günlerde Amerikan Merkez Bankası Başkanı'yla yarım saat görüştüğü ortaya çıktı



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın 1 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) açıkladığı kayıtlara göre telefon görüşmesi yarım saat sürdü. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

TL Mayıs ayına dolar karşısında sert değer kayıplarıyla girmiş ve 7 Mayıs’ta tarihinin en düşük seviyesi olan 7,27'ye gerilemişti. TL’nin düşüşünde rol oynayan ana faktör, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin eriyerek eksiye indiği kaygılarıydı. Merkez Bankası Başkanı Uysal, bu kaygıları gidermek için G20 ülkelerinin merkez bankalarıyla Swap yoluyla döviz sağlanmasına yönelik görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Bu görüşmelerden bir Swap anlaşması çıkmamış ama Katar’la mevcut anlaşmanın tutarı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılmıştı...