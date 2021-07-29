Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Yeni swap anlaşmaları için görüştüğümüz ülkeler var; dijital parada pilot uygulama eylülde başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kavcıoğlu, "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." diye konuştu.

Öte yandan Kavcıoğlu dijital parayla ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

"Enflasyonla mücadele toplumsal mutabakatla mümkün"

Başkan Kavcıoğlu ayrıca yapmış olduğu sunumda enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakatla yapılması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli.. Enflasyonla mücadeleyi herkes içselleştirmeli. Merkez Bankası olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mücadele vermeye çalışıyoruz. Ama odalara burada büyük görev düşüyor. Firmalar daha duyarlı olmalı, makul oranlarda zamlar yapmalarını rica ediyoruz. Bunların kendi içerisinde dengelenmesi gerekir.. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Sadece para politikasıyla çözülemez”