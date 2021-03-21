Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan ilk açıklama: MB, para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Yazılı açıklama yapan Kavcıoğlu, "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadesini kullandı.

Faizleri yüzde 19'a yükseltmesinin ardından Naci Ağbal dün sabaha karşı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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