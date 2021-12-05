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Merkez Bankası Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan Muharrem İnce, verilen kararı açıkladı

"Sevsinler sizin adaletinizi!"

05 Aralık 2021 08:02

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve PPK üyelerine suç duyuruları hakkında verilen kararı açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yaptığımız suç duyurusu ışık hızıyla incelenmiş. Dilekçemizin işleme konmamasına karar verilmiş" açıklamasını yaptı. 

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında yaptığımız suç duyurusu ışık hızıyla incelenmiş. Dilekçemizin işleme konmamasına karar verilmiş. Ne dokunulmazlıkları varmış. Sevsinler sizin adaletinizi!”  ifadesini kullandı. 

Merkez Bankasısuç duyurusuhakkındaMuharrem İncekarar
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