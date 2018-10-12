Merkez Bankası Başkanı: Fiyat istikrarı için araçları kullanmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini kaydetti.

TCMB, Çetinkaya'nın IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısı için Bali'de yaptığı sunumu yayımladı.

Çetinkaya, sunumunda, küresel büyümenin 2018 yılının ilk yarısında güçlü kaldığını ve küresel para politikası normalleşmesinin sürmesinin beklendiğini söyledi.

Portföy akışlarının 2018 yılında zayıfladığını kaydeden Çetinkaya, petrol ve emtia fiyatlarının yukarı yönde trend gösterdiğine dikkat çekti.

İç ekonomik faaliuyetin ikinci çeyrekte yavaşladığını belirten Çetinkaya, net ihracatın katkısının pozitife döndüğünü ifade etti.

Çetinkaya, son verilerin ekonomik faaliyette yavaşlamayı işaret ettiğini ve ekonomik yavaşlamanın iç talep kaynaklı olduğunu belirterek, "Net ihracat ekonomik faaliyete katkıda bulunmaya devam ediyor. Dış talep ihracatın büyümesini destekliyor. Reel kur tarihi düşük seviyelerde" dedi.

Son verilerin dış dengede keskin bir iyileşme trendini gösterdiğini belirten Çetinkaya, "Cari işlemler açığı daralmaya devam edecek. Turizm gelirleri güçlü sıçrama gösterdi. Dış borç çevirme rasyoları istikrarlı seyrini sürdürdü" şeklinde görüş bildirdi.

Enflasyon ve para politikası

Sunumunda enflasyon ve para politikasına da değinen Çetinkaya, TÜFE enflasyonunun ve çekirdek göstergelerin önemli artışlar gösterdiğini belirtti.

TL'deki değer kaybının enflasyonist baskıları artırdığına dikkat çeken Çetinkaya, "Talep koşullarının enflasyonda yukarı yönlü riskleri sınırlaması bekleniyor. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma uygulandı. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti" dedi.

Genel bakış

Çetinkaya'nın sunumunda şu noktalar öne çıktı:

*Ekonomik faaliyette yeniden dengelenme daha önemli hale geldi.

*Dış talep gücünü sürdürürken, iç talepteki yavaşlama hızlanıyor.

*Fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, zayıflayan iç talep koşullarına karşın enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler getiriyor.

*Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte.

*Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek.