Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı için en iyi yeni yıl hediyesi ne olurdu?

ABD’li ekonomi kanalı CNBC ilginç bir habere imza attı ve yeni yılda dünya genelindeki merkez bankası başkanlarına verilecek en güzel hediyelerin ne olabileceğine ilişkin bir haber derledi. Habere göre; Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina için en iyi yeni yıl hediyesi petrol fiyatlarındaki artış olurken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney için ise ücretlerde enflasyon farkının yansıması olarak gösterildi. Peki TCMB Başkanı Erdem Başçı için en iyi yeni yıl hediyesi ne olurdu? Uzmanlar enflasyonun düşmesi yanıtı konusunda birleşiyor.

Hürriyet’ten Yüksel Göçmez'in haberine göre; ABD Merkez Bankası’nın tarihi faiz kararını aldığı, petrol fiyatlarının son 11 yılın dibini gördüğü ve Yunanistan’ın iflasın eşiğinden döndüğü bir yıl geride kalırken, piyasalarda para akışının yön değiştirip, reform beklentilerinin arttığı bir yıl geliyor. CNBC tarafından ABD, İngiltere, Rusya, Japonya ve Avrupa Merkez Bankası başkanları tek tek incelendi. Haberde hediyeler elbette ekonomik gelişmeler olarak kabul edildi.

Türkiye’de ise TCMB Başkanı Erdem Başçı için en iyi yeni yıl hediyesini analistlere ve uzmanlara soran Hurriyet.com.tr’nin aldığı yanıtlar şöyle:

Uğur Gürses: Enflasyon hedefini tutturmak

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Gürses, “Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı için bu bağlamda en iyi hediye, görev süreci boyunca tutturamadığı yüzde 5 enflasyon hedefini tutturmak olurdu diye düşünüyorum” dedi.

“Görev süresi bitince akademiye dönmesi”

Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Emre Alkin, “Erdem Başçı, kendisinin görevi bırakıp, akademik hayata geri dönmesi olurdu, daha faydalı olurdu. Çok yıprandı çok yoruldu. Kendi iyiliği için, görev süresinin sonunda akademik hayata geri dönmesi. Merkez Bankamız için enerji fiyatlarının düşük seviyede kalmada devam etmesi olacak. Enflasyon hedefi zaten tutturulamıyor. Böylece daha da yükselmez” şeklinde konuştu.

“Başçı’nın elini kuvvetlendirecek en iyi hediye…”

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, “Çin’den ikinci bir renminbi devalüasyon şoku gelmesin, ‘çöp sabit getiri’ pazarı (“junk bond”) likit kalsın ve gelişmekte olan ülke sermaye çıkışları bitsin. Her türlü yerel gelişmeden çok, Erdem Başçı’nın elini kuvvetlendirecek hediye bu olur görüşündeyim” değerlendirmesini yaptı.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı, “Enflasyonun düşmesi. En büyük sıkıntı aslında enflasyon. Hedefi hükümet verdiği için, yıl sonlarında hükümete mektup yazmak durumunda kalıyor. Ama bence en iyi hediye enflasyonun düşmesi olacaktır” diye konuştu.

ALB Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "2006 yılından beri “Doğrudan Enflasyon Hedeflemesi” politikasını uygulayan TCMB’nin en çok eleştiri aldığı konuların başında enflasyon hedefinin tutturulamaması gelmektedir. Son 2 yılda kur oynaklığının artması ile beraber, özellikle çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü eğilim enflasyonun belirlenen hedeflerin üzerinde kalmasına ve istikrarsız bir seyir göstermesine neden olmuştur. Merkez Bankası’nın para politikalarını normalleştirmesi üzerinde en önemli bağımlı değişkenlerden birinin enflasyon olduğunu düşünecek olursak; bizim düşüncemize göre kur oynaklığının ortadan kalkması ve bunun enflasyona düşüş olarak yansıması Erdem Başçı için en güzel yılbaşı hediyesi olur" yorumunu yaptı.

Diğer başkanlar ne isterdi?

CNBC’nin internet sitesinde yer alan analizde ise ABD Merkez Bankası Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası başta olmak üzere önde gelen ekonomilerin MB başkanlarının yeni yıldan isteyebilecekleri şeyler şöyle sıralanıyor:

İngiltere:

Habere göre İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ücretlerde enflasyon farkının yansımasını isterdi. Yani Carney, ülke genelinde ücret artışlarını en güzel hediye olarak kabul edebilirdi.

Rusya:

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina için en iyi yeni yıl hediyesi kuşkusuz petrol fiyatlarındaki artış olurdu. Rusya MB’si geçtiğimiz günlerde ülkedeki ekonomik krizin zirveye çıktığını belirtmişti. IMF, Rusya’nın bu yıl yüzde 4’e yakın daralacağını öngörüyor.

ABD:

ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Janet Yellen içinse en güzel yeni yıl hediyesi piyasalar için sakin geçecek bir gün olurdu.

Fed’in yaklaşık on yıl sonra ilk kez tarihi bir kararla faizleri yükseltmesi sonrasında piyasalardaki sakinlik Fed’in işine gelmişti.

Japonya:

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ise ülke ekonomisinin resesyon sınırındaki seyrinin değişmesi için hane halkı harcamalarının artmasını isterdi.

Avrupa:

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi için ise en iyi hediye kıtadaki istihdamın artması olurdu.