Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı: Bize herkes sahip çıkmalı

Görev süresinin dolmasına aylar kalan Merkez Bankası Erdem Başçı, milletvekilerine, “Görevden kaçmam” mesajı verdi. Başçı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yaptığı sunumda, görev süresinin dolduğu hatırlatılarak, “yeniden görev almak ister misiniz?” sorularına, “Yeniden görev almak isteyip istemeyeceğimi söylememem. Ama görev verilirse kaçmam” yanıtını verdi. Başçı ayrıca, "Bize herkes sahip çıkmalı çünkü Merkez Bankası bu ülkenin itibarıdır" açıklamasını da yaptı.

2011 yılında Merkez Bankası başkanlığına getirilen Başçı’nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde doluyor. Ali Babacan’ın kabine dışı kalmasının ardından Başçı’nın yeniden başkanlığa atanıp atanmayacağı merakla bekleniyor.

FED Başkanı örneği

Başçı, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine yasası gereği 75 sayfalık bir sunum yaptı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 4 saat süren sunum sırasında Başçı, ABD Merkez Bankası Eski Başkanı Paul Volcker’ın enflasyonu düşürmek için faizleri yüzde 19’a kadar yükseltiğini örnek gösterdi. Muhalefet milletvekillerinin ‘o zaman niye yapmıyorsunuz’ sorusu ile karşı karşıya kalan Başçı, bunun üzerine “Gerekirse onu da yaparız” dedi. Başçı’nın bu yanıtına muhalefet milletvekilleri Hükümetten baskı geldiği yorumunu yaptılar. Milletvekilleri, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını da gündeme getirdiler. Milletvekillerinin bu sözlerine karşılık olarak Başçı, “Bize herkes sahip çıkmalı çünkü Merkez Bankası bu ülkenin itibarıdır” karşılığını verdi.

Döviz rezervi 2.8 milyar dolar düştü

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 722 milyon dolar azalarak 110 milyar 529 milyon dolara indi. Merkez Bankası Haftalık Para ve Bankaİstatistikleri’ne göre, 31 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 780 milyon dolar gerileyerek 92 milyar 923 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 703 milyon dolar düzeyindeydi. Bu seviyeler en son 7 Eylül 2012 tarihinde görülmüştü. Bu tarihte brüt döviz rezevleri 91 milyar 787 milyon dolardı. Bu dönemde altın rezervler ise 58 milyon dolar artışla 17 milyar 606 milyon dolara çıktı.