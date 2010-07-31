Merkez Bankası Başkanı: Düşük kur hedefimiz yok

T24 - Türkiye'nin bir düşük kur hedefi olmadığını, ancak kuru belirleyenlerin hükümetler olduğunu ve Merkez Bankası'nın bunu uygulamakla mükellef olduğunu dile getiren Merkez Bankası Başkanı Osman Durmuş, Türkiye'nin günlük döviz piyasası hacminin 5 ile 6 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Türkiye'nin düşük kur hedefi diye bir hedefi yok. Kur rejimi hükümetle birlikte belirleniyor. Dalgalı mı, sabit mi olacak? Bu belirlendikten sonra Merkez Bankası bunu uygulamakla mükellef'' dedi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Concorde De Luxe Resort'ta düzenlenen ''Türkiye Turizm Ekonomisi ve Para Politikaları'' konulu sohbet toplantısına katılan Yılmaz, toplantının sonunda turizmcilerin sorularını cevaplandırdı.



Yılmaz, ''Turizm gelirleriyle ilgili dövize mevsimsel bant uygulanabilir mi?' sorusu üzerine, ''Açık ve net olarak cevabım hayır. Çünkü olmayacak yapılmayacak işler yapıp, dolambaçlı cevap verip beklenti yaratıp, insanlar üzmenin bir anlamı olmaz'' dedi. Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, geçen yıl ihracatçılarının kullanımına 2,5 milyar dolarlık kredi açtıklarını, bunun 2 milyar dolarlık kısmının kullanıldığını söyledi. AKTOB Başkanı Sururi Çorabatır ise bunun üzerine, turizmcilerin Eximbank kredilerinden yararlanamadıklarını kaydetti. Turizmcilerin düşük kur uygulamasıyla ilgili soruları üzerine Yılmaz, şunları söyledi:



''Türkiye'nin bir enflasyon hedefi var. Bu hükümetle birlikte belirleniyor ve Merkez Bankası elindeki enstrümanları kullanarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Ancak Türkiye'nin düşük kur hedefi diye bir hedefi yok. Kur rejimi hükümetle birlikte belirleniyor. Dalgalı mı, sabit mi olacak? Bu belirlendikten sonra Merkez Bankası bunu uygulamakla mükellef. 2001 krizinden sonra ortaya konan makroekonomik çerçeve içinde dalgalı kur rejimi uygulanıyor. Kurun dengesini piyasadaki arz ve talep belirliyor.''





Türkiye'de günlük döviz piyasası hacmi 6 milyar dolar





Türkiye'nin günlük döviz piyasasının hacminin 5-6 milyar dolar arasında değiştiğini, bazen ülkeye 300 milyon-500 milyon dolarlık döviz girişi olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



''Ertesi gün hava değişince bir o kadarı çıkıyor. Dolayısıyla istikrar olmuyor. Ama son 10 günde bir istikrar oldu gibi. Eğer bunun devamına inanırsak, turizm mevsiminde Merkez Bankası döviz alım ihaleleriyle ilgili düzenleme yapabilir, opsiyonu arttırabilir. Ama bu kur üzerinde ne tür bir etki yapar, beklentinize cevap verir mi, vermez mi konusunda endişelerim var. Değerlendiriyoruz, uygulamaya koyabiliriz ama bu belki daha aşağı gitmeyi engelleyebilir, belki daha fazla değer kaybetmesine engel olmayabilir.''



Turizmcilerin TL'nin euro karşısında aşırı değerlenmesinden yakınmaları üzerine Yılmaz, ''Bundan sadece TL olumsuz etkilenmedi, tüm ülkelerin paraları aynı şekilde değerlendi. Döviz alım ihalelerinde veya onunla birlikte opsiyonlarda bir miktar artışa gideceğiz. Ama kurda ne etki yapacağı pek belli değil. Düşük kur gibi bir hedefimiz yok'' yanıtını verdi.



Bir turizmcinin ''Bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız'' sorusu üzerine Yılmaz, ''Gider mali işlemler piyasasında kendimi hedge (risk dağıtımı, risk aktarımı) ederdim'' dedi. Bir turizmcinin yatırım planlaması için dolar, avro, sterlinin paritesiyle ilgili tahminlerini sorması üzerine Yılmaz, ''Hayır, size birşey söyleyemem, biz bunu bilmiyoruz, bilsek de bunu sizle paylaşmayız çünkü çapraz kuru biz belirlemiyoruz ülkeler belirliyor'' karşılığını verdi.





