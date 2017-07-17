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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek

Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen fiyatlama davranışlarına dair risklerin öneminin korunduğu belirtildi

17 Temmuz 2017 17:59

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir” dedi.

Sunumunda, küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıkların, risk iştahını desteklediğini vurgulayan Çetinkaya, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiğini bildirdi.

Çetinkaya, son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen fiyatlama davranışlarına dair risklerin önemini koruduğunu belirterek, finansal koşulların iktisadi faaliyeti destekleyici konumda bulunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini vurgulayan Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini bildirdi. 

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