Merkez Bankası Başkanı: 2012 yılı aşırı derecede belirsiz

T24 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2011 yılı dünya ekonomisi için beklenmeyen gelişmelerle dolu bir yıl olduğu, 2012 yılının da dünya ekonomisi için alışılmadık derecede yüksek düzeyde belirsizlikleri içinde barındıran bir yıl olmaya aday göründüğünü söyledi. Başçı enflasyonunda bu yıl çift haneli olabileceğini, ancak Nisan'dan sonra düşmeye başlayacağını kaydetti.





Ocak ayının çekirdek enflasyonda tepe noktası olması için çalıştıklarını söyleyen Başçı, "Yıl sonunda enflasyon yılsonu tahminimizi aşacak hatta çift haneli olma riski var. Özellikle çekirdek enflasyonda bir iki ay daha bu seviyelerde kalabilir fakat nisan ayından sonra düşüş başlayacaktır. Enflasyonda gelecek yılın son çeyreğinde ise çok ciddi düşüşler olacaktır" dedi.



Hürriyet gazetesinde yer alan ahabere göre, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012 para ve kur politikasını açıkladı... İşte açıklamasının satırbaşları...

- 2012 dünya için alışılmadık derecede belirsizlik barındırıyor.

- 2012 para politikası esnekliğinin devam ettiği, ancak öngörülebilirliğinin de arttığı bir yıl olacak.

- 2012 yılında iletişim politikamızın etkinliğini artıracağız

- 2012 yılı için öngördüğümüz çerçeveyi özetlemek istiyorum.





TL üzerindeki baskı giderildi



- Küresel finans krizi sonrası birçok ülke finansal istikrarı dikkate almaya başladı. Makro riskleri azaltacak araçlar kullanılmaya başlandı.

- 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya başladığımız stratejiler ile makro finansal risklerin azaltılmasına yönelik politikalar gerçekleştirdik.

- Bu dönemde faiz koridorunu aşağı çektik. Yine aynı dönemde iç talebi kısabilmek için zorunlu karşılık oranlarını artırdık.

- Başta BDDK olmak üzere diğer kurumların aldığı tedbirlerle kredilerde belirgin bir yavaşlamaya neden olduk.

- 2010 Ağustos ayından itibaren küresel ekonomideki oynaklık daha önce görülmedik bir şekilde arttı.

- Alınan tedbirlerle TL üzerindeki aşırı değerlenme baskısı giderildi.





Faiz koridorunu kullanmaya devam edeceğiz



- Ağustos ayında aldığımz önlemler, küresel piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini hafiflemesini sağladı.

- Enflasyonda gittiğimiz güçlü sıkılaştırmanın etkilierini görmeye başladık. BU yıl sonu itibarıyla döviz kuru ve emtia fiyatlarının döviz kuru etkisi 5 puan olacak.

- Mevcut konjonktürde küresel ekonomiye dair belirsizliklerin yüksek seviyede devam etmesi nedeniyle para politikasındaki esnekliği muhafaza etmemiz gerekiyor.

- Oynaklık devam ettiği sürece faiz koridorunu aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir haftalık repo ve zorunlu karşılıklar gibi finansal araçlar da finansal istikrarı dengelemek için kullanabileceğimiz enstrümanlar arasında.

- 2012-20113 yıllarında olduğu gibi 2014 yılı enflasyon hedefi gelişmiş ülkelerin enflasyon hedeflerinin biraz daha üzerinde olacak şekilde yüzde 5 olarak belirlendi. Böylece ilk defa 3 sene boyunca aynı enflasyon hedefi uygulanacak.

- Enflasyonda belirsizlik oranı her iki yönde de yüzde 2 olarak devam edecek.

- 2012'de döviz kurunda dalgalı politika devam edecek. Döviz kurunu bir politika aracı olarak kullanmayacağız. Dalgalı kur ülkeye duyualan güvenin daha da artmasına neden oluyor.

- Döviz piyasasına yönelik aldığımız kararları bu yıl içersinde sıkça gözden geçirdik.

- 25 Temmuz 2011'de döviz ihalelerini durdurduk. 5 Ağustos'tan itibaren gerek olduğunda piyasaya döviz likiditesi sağlamaya başladık.





Döviz satım ihalleri sürecek



- Gerektiği günlerde döviz satım ihaleleri düzenlemeye devam edeceğiz. İstisani durumlar halindea satış miktarını sınırlı tutatacağız.

- Açıklanacak döviz ihaleleri ile iki günlük satılabilecek tutarlar öngörülebilirliğini artırmak için düzenli olarak güncellenecek.

- Önümüzdeki dönemde derinleşebilecek sorunların etkileri hafifletmek için bankaların döviz depolarının limitlerini kademeli olarak artırabiliriz.





Ek zorunlu karşılık



- Döviz depo piyasasında vadeyi kademeli olarak 3 aya çıkarabiliriz.

- Yeni DİBS alımı yapılmayacak, vadesi gelenin yüzde 100'ü yenilecek. Bir haftalık fonlama miktarının aşağı veya yukarı yönde ayarlayabiliriz.

- Kanun bize verdiği finansal istikarı sağlama görevini yerine getirmek amacıyla likidite yönetiminde gereken değişikliklere gidebiliriz.

- Bu bağlamda zorunlu karşılıkları 2012'de de kullanmaya devam edebiliriz.

- Yüksek kaldıraç kullanan bankalara ek zorunlu karşılık oranları uygulanmaya başlanacak

- Yıl sonunda enflasyon yüksek olacak. Çift haneli olma riski var. Çekirdek enflasyonda Ocak ayı tepe noktası olacak. Bir iki ay daha oralarda kalıp Nisan ayından sonra düşüş başlar. Enflasyonda gelecek yılın son aylarında keskin bir düşüş olacak.





