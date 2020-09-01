Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın süresi yarın doluyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in görev süresi yarın doluyor.

Bloomberght’den Cumhur Örnek’in haberine göre, 2 Eylül 2016’da bu göreve atanan Dr. Emrah Şener dördüncü yılını 2 Eylül 2020’de (yarın) tamamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 10 Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik kapsamında, Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin beş yıl olan görev süresi dört yıla düşürülmüştü. Söz konusu değişiklikle Şener’in görev süresi yarın doluyor, ancak Şener’in görevine devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir süre için atanıyorlar ve bu sürenin sonunda yeniden atanmaları kanunen mümkün.

En son Başkan Yardımcılığı görevlerine Murat Çetinkaya ve Dr. Oğuzhan Özbaş 31 Ağustos 2019’da atanmıştı.

Dr. Emrah Şener kimdir?

1978 yılında doğan Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics’te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London’da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şener, Londra’da HSBC ve Citibank’ta görev yaptıktan sonra Bank of America’nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.