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Ekonomi

Merkez Bankası bankaların gecelik borç alma limitlerini sıfıra düşürdü

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışa önlem olarak, bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürdü

21 Kasım 2017 13:27

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışa önlem olarak, bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürdü.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir\" denildi.

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