Merkez Bankası: Aşılama, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla gerçekleştirdikleri sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar TCMB'nin sunumda aşılamanın olumlu etkilerine dikkat çektiklerini belirtti.

Sunumda öne çıkan mesajlar şöyle:

"Avrupa'da aşılamaya ilişkin olumlu görünüm turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ekonomimize yansıyor.

Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

Türkiye aşılama konusunda çok başarılı ve aşılama seviyesinde küresel olarak olumlu ayrışıyor.

Toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkiliyor."

"Gıda fiyatları yükselişte"

TCMB gıda fiyatlarının yükselişte olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve Temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor.

Bu gelişmede emtia fiyatlarındaki artış ve üretimin hızla artan talebe aynı hızda cevap verememesi nedeniyle oluşan arz kısıtları etkili oluyor.

Euro Bölgesi'nde ÜFE, TÜFE’nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda."

"Bazı bireysel kredi türlerinde artış arzu edilen seviyenin üzerinde"

Merkez Bankası kredi büyümesinin ılımlı bir seviyede seyrettiğini söyleyerek şu mesajları verdi:

"Yıllık kredi büyümesi yüzde 7,4’e gerilerken, yakın dönem kredi büyümesi ılımlı bir patikada seyrediyor.

Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu duruma bankaların bireysel kredi segmentinde büyüme iştahlarının yüksek olmasının neden olduğunu değerlendiriyoruz."

"Rezervlerimiz artmaya devam etti"

Toplantıda rezervlere de değinen TCMB şöyle dedi:

"Nisan-Ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti.

Dış denge ve döviz rezervlerimizdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyretmektedir.

Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar ABD doları bandına gelmiştir.

Mart ayına göre TL mevduat 200 milyar TL’ye yakın artarken, yabancı para mevduat sabit fiyatlarla oldukça sınırlı yükselmiştir.

Son dönemde yabancı para mevduatta görülen yükseliş, ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişi nedeniyle gerçekleşirken, TL mevduat artışı güçlü şekilde sürmekte."