Merkez Bankası anketinde yılsonu dolar beklentisi 8.71 TL'ye çıktı

Merkez Bankası Beklenti Anketi mayıs ayı sonuçlarına göre yıl sonu döviz kuru beklentisi 8,71 seviyesine yükseldi. Bir önceki anket döneminde dolar/TL kuru 8,57 düzeyindeydi.

Dünya’nın haberine göre GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre aynı kaldı ve bu anket yüzde 4,3 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu.