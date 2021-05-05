T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası anketinde yılsonu dolar beklentisi 8.71 TL'ye çıktı

05 Mayıs 2021 11:29

Merkez Bankası Beklenti Anketi mayıs ayı sonuçlarına göre yıl sonu döviz kuru beklentisi 8,71 seviyesine yükseldi. Bir önceki anket döneminde dolar/TL kuru 8,57 düzeyindeydi.

Dünya’nın haberine göre GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre aynı kaldı ve bu  anket yüzde 4,3 oldu. GSYH 2022 yılı  büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu  anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde  yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu.

dolarMerkez BankasıBeklenti anketiyılsonuenflasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24