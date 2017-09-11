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Ekonomi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3,63

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketine göre, yıl sonu döviz kuru beklentisi 3,72'den, 3,63'e geriledi

11 Eylül 2017 18:15

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketine göre, yıl sonu döviz kuru beklentisi 3,72'den, 3,63'e geriledi.

Ankete göre, 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,87 TL ve 3,83 TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 1,22 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,50 olarak gerçekleşti.

 

Yıl sonu enflasyon beklentileri

 

Ankette cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6'ya yükselmiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde değişmeyerek yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 11,98 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 12,00 olarak gerçekleşti.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,9 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,6 milyar dolar ve 39,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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