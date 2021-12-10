Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde tarihi artış: Enflasyon beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 9,98'den 13,77'ye yükseldi.

Ankette enflasyon beklentisindeki artış dikkat çekerken, 12 ay sonrası için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 15,61'den yüzde 21,39'a çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

Dolar beklentisi 13,77

Ankete göre cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL'ye yükseldi.

2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1'e geriledi.