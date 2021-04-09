Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar kuru beklentisi 8,57'ye yükseldi

Merkez Bankası, 2021 yılı Nisan ayı beklenti anketini açıkladı. Ankete göre dolar kuru beklentisi martta 7,95 TL iken martta 8,57 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketi yayımladı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'den 8,57'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,4'den yüzde 4,3'e düşerken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'den 17,53'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.