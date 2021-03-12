Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar kuru beklentisi 7,95'e yükseldi

Merkez Bankası, 2021 yılı Mart ayı beklenti anketini açıkladı. Ankete göre dolar kuru beklentisi şubatta 7,79 TL iken martta 7,95 TL'ye yükseldi. Ankette, yıl sonu enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentileri, geçen aya göre yükseldi.

Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde yüzde 11,54'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

Faiz artışı

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,00 ve yüzde 17,59 olarak gerçekleşti.

64 katılımcı ile yapıldı

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.