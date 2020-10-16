Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar beklentisi 7.89 TL

Merkez Bankası "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"nin sonuçlarını duyurdu.
62 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre,
- Dolar/TL yıl sonu beklentisi 7,5990'dan 7,8979'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,9372'den 8,3087'ye çıktı.
- Eylülde yüzde 1,46 olan Ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,62 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'dan 11,76'ya çıktı.
- Bir önceki anket döneminde 22,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 28,2 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22 milyar dolara yükseldi.
- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 11,64 oldu.
- Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,5'ten yüzde eksi 0,8'e çıktı. 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.
- Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı.
- TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.