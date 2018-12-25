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Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Endeks 2014'te 187,3 ile zirveyi görmüştü

25 Aralık 2018 22:18

Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni açıkladı. Endeks 118,1 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Anketlerle Türkiye’deki finansal kuruluş yöneticilerinin, iş durumlarıyla ilgili olarak yakın geçmişe ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, finansal hizmetler sektöründeki eğilimleri ölçen endeks, altı yıl boyunca ortalama 167,2 değere sahipti.

Endeks 2014’te 187,3 ile zirveyi görmüştü.

Endeksin alt ölçütlerinden olan son üç aydaki iş durumu da 95,6 ile en düşük oranına ulaştı. İş durumunda altı yılın ortalaması 162’ydi.

En düşük seviyeye ulaşan bir diğer ölçüt de son üç ayda hizmetlere olan talepti. Altı yılın ortalaması 169,2 iken Aralık 2018 değeri 110 olarak açıklandı.

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