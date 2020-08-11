Merkez Bankası açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânını sıfırladı

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlandı.

Açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası tarafından finans piyasasındaki kısa vadeli faiz oranlarının politika faizi etrafında oluşmasını sağlamak ve likiditeyi düzenlemek için kullanılır.