Merkez Bankası 40 tonluk altın alımıyla dünya merkez bankalarını solladı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Şubat ayında altın rezervlerini en fazla artıran merkez bankası olduğu ortaya çıktı. Mahfi Eğilmez’in Twitter’da dikkat çektiği veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ve Şubat aylarında altın rezervlerini 40 tondan fazla artırdığını gösteriyor. Merkez Bankası özellikle Şubat ayında altın alımını artırarak 24.8 ton alım gerçekleştirdi.

Rezerv artışında ikinci sırada yer alan Rusya Merkez Bankası’nın ise ilk iki ayda 20 tona yakın altın alımı yaptığı görülüyor.



Dünya genelinde merkez bankaları Koronavirüs salgınının yayıldığı Şubat ayında, Ocak ayındakinden üçte bir daha fazla alım yaptılar. Bununla birlikte Ocak ve Şubat aylarında altın alımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 geriledi.

Altınlar nerede?

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin önemli bir kısmı Borsa İstanbul'da ve Banka'nın kendi deposunda saklanıyor. Bir kısmı da İngiltere ve Amerikan Merkez Bankası (FED) depolarında tutuluyor. Mahfi Eğilmez, altın rezervlerinin 2019 yılı sonu itibarıyla bulunduğu yerleri şöyle aktarmıştı:

(Birim: Ton)

Eğilmez, Merkez Bankası'nın rezervlerinde neden altına yer verdiği ise şöyle anlatmıştı:

"Merkez Bankası Kanunu’nun 53’üncü maddesinin b bendinde şu hüküm yer alıyor: Banka, ülke altın ve döviz rezervlerini para politikası hedefleri ve uygulamaları çerçevesinde yönetir. Bu amaçla Banka, sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri önceliklerini dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslara göre yurt içi ve yurt dışı piyasalarda vadeli ya da vadesiz altın, döviz, menkul kıymet, türev ürün alım satım, borçlanma ve borç verme işlemlerini de içeren tüm bankacılık faaliyetlerinde bulunabilir.”