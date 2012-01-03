Merkez Bankası 350 milyon dolarlık döviz sattı

T24- Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği en fazla 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satış ihalesinde 350 milyon dolarlık döviz sattı.



Yılın ilk gününde doğrudan döviz satışıyla dolara müdahale eden Merkez Bankası, yılın ilk döviz satış ihalesine ise bugün çıktı. Merkez Bankası, bugün en fazla 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye 1 milyar 205 milyon dolarlık teklif gelirken, Merkez Bankası 350 milyon dolarlık döviz satışı yaptı. İhalede en düşük fiyat 1,8780 TL, ortalama fiyat 1,8811 TL, en yüksek fiyat 1,8833 TL oldu.



Merkez Bankası, en son yılın son işgününde (30 Aralık 2011'de) en fazla 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satımı ihalesi gerçekleştirmişti. 920 milyon dolarlık teklifin geldiği ihalede 750 milyon dolarlık döviz satışı yapılmıştı. İhalede en düşük fiyat 1,8540 TL, ortalama fiyat 1,8652 TL, en yüksek fiyat 1,8840 TL olarak gerçekleşmişti.



Bu arada Merkez Bankası 2011 yılının son iş gününde ve 2012 yılının ilk iş gününde dolara doğrudan döviz satışıyla müdahale etmişti.