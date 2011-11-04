-Merkez Bankası 3 ayda yaklaşık 8 milyar dolar sattı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Merkez Bankası 5 Ağustos'ta başlattığı döviz satım ihaleleri çerçevesinde bugüne kadar toplam 8 milyar 50 milyon dolarlık döviz sattı. En son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapan Merkez Bankası, 5 Ağustos 2011'de ihalelere yeniden başladı. TCMB, 5 Ağustos-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği 50 ihalede toplam 8 milyar 50 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde ihale tutarları 30 milyon dolar ile 1 milyar 350 milyon dolar arasında değişti. 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştiği ilk ihalede 1,7344 lira olarak belirlenen ortalama fiyat, 20 Eylül'de en fazla 350 milyon dolar tutarla açılan ihaleye kadar dalgalı bir seyir izledi, ancak bu tarihten sonra hızla yükselerek, 4 Ekimdeki ihalede 1,8958 liraya çıktı. TCMB bu rakam üzerine 5 Ekim tarihli ihalede ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak açıkladı. Söz konusu tutar döviz satış ihalelerinde 2001 yılındaki ihaleler de dahil bugüne kadar belirlenen en yüksek tutar oldu. 1 milyar 832 milyon dolarlık teklifin geldiği ihalede, 750 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi ve ortalama fiyat 1,8630 liraya geriledi. Banka, 6 Ekimde de ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak belirledi ve 350 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği bu ihalede ortalama fiyat 1,8348 liraya geriledi. TCMB, bu tarihten sonra sırasıyla 750 milyon dolarlık, 350 milyon dolarlık ve iki kez de 70'er milyon dolarlık ihaleler düzenledi. Banka 18 ve 19 Ekim tarihlerinde de 1 milyar 350 milyon dolar tutarlı ihaleler açtı ve bu ihalelerde 750'şer milyon dolarlık satış yaptı ancak bu tarihlerde de sonraki 5 ihalede de ortalama fiyat 1,80 liranın üzerinde seyretti. Ortalama fiyat 25 Kasımda en fazla 50 milyon tutarla açılan ihalede 20 Eylül'den sonra ilk kez yeniden 1,80 liranın altına indi.