Merkez Bankası 2018 para ve kur politikasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 Yılında Para ve Kur Politikasını açıkladı. 2018'de likidite yönetiminde bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, fiyat istikrarı çerçevesinde bütün araçların kullanılacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2018 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2017 yılında enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz piyasasında dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici duruşun korunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası, 2018'de de fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

TCMB, döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir. Ayrıca, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır.

TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecektir. Bununla birlikte uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde kur riskinin iktisadi birimler tarafından yönetilmesi önem arz etmektedir.

2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlendiği belirtilerek, "2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program kapsamında enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı öngörülmektedir. TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur."

Toplantı tarihleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018’e ilişkin kur ve para politikasını açıklarken, PPK toplantı takvimini de paylaştı.

Merkez Bankası, 2018 yılında Para Politikası Kurulu 8 kez toplanacak. Buna göre; yeni yılın ilk faiz toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak.