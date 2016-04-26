Merkez Bankası 2016 enflasyon tahminini yüzde 7,5'te tuttu

Merkez Bankası, 2016 yılı Enflasyon tahminini yüzde 7,5''ta tuttu, değiştirmedi. Merkez Bankası 2017 Enflasyon tahminini de yüzde 6'da bıraktı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2016- 2017 dönemine ilişkin enflasyon politikasına ilişkin "Amacımız fiyat istikrarını sağlamak, ekonomik istikrarı pekiştirmektir. Yeni dönemde tercihimiz daha sade ve öngörülebilir bir para politikasından yana olacak" dedi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin Türkiye ekonomisini olumlu etkilediğini söyleyen Çetinkaya, “Merkez Bankası olarak enflasyon görünümünde sıkı döviz likiditesinde destekleyici politikayı sürdürdük. 2016′nın ilk çeyreğinde enflasyon beklentilerini fiyatlama davranışlarını dikkate alarak likiditede sıkı duruşu sürdürdük. Küresel oynaklığın azalmasıyla geniş faiz koridoruna duyulan ihtiyaç azaldı” dedi.

Çetinkaya, küresel oynaklığın devam etmesi durumunda sıkı para politikasını daha dar bir faiz koridoru içinde uygulayacaklarını, önümüzdeki dönemde de sadeleşme adımlarına devam edeceklerini söyledi.

Murat Çetinkaya konuşmasını “Cari dengedeki iyileşme devam edecek. Ocak raporu varsayımına göre ham petrol varsayımını yukarı güncelledik. Ham petrol fiyatları varsayımı 2016 yılı için 37 dolardan 40 dolara güncellendi. Gıda fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonu gıda enflasyonu varsayımı yüzde 9, 2017 için yüzde 8 olarak korundu. Baz etkisi kaynaklı yükselmesi beklenen enflasyonun dalgalı seyir izleyerek yıl sonunda yüzde 7.5 olacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası fiyat istikrarını temel hedef olarak gözetecek. Tam anlamıyla fiyat istikrarına ulaşıldığını söylemek mümkün değil.” şeklinde sürdürdü.

Çetinkaya, enflasyonun hedefin üzerinde oynak olmasında yapısal faktörlerin rolünün azımsanamayacak düzeyde olduğunu belirterek “Yeni dönemde tercihimiz daha sade ve öngörülebilir bir para politikasından yana olacak. Nihai amacımız fiyat istikrarını sağlamak ekonomik istikrarı pekiştirmek. Sadeleşmede bir çok faktöre bakıyoruz. En baş faktör küresel faktörler, ayrıca enflasyonu etkileyen faktörler de önemli. Sadeleşme adımlarına imkanlar el verdiği şekilde devam edilecek. Önümüzdeki dönemde tek bir politika faizi daha dar ve simetrik bir faiz koridoru olası risk senaryolarında yeterli politika manevra alanını verecek. Sadeleşmeyi olabilecek en makul hızla tamamlama hedefindeyiz. Sadeleşme konusunda kurul üyelerinin tamamının net ve ortak görüşü söz konusu” dedi.