Merkez Bankası 2015 enflasyon tahminini yüzde 6,9'dan 7,9'a çıkardı

Merkez Bankası 2015 enflasyon tahminini yüzde 6,9dan 7,9'a çıkardı. 2016 enflasyon tahmini ise yüzde 6,5’e yükseldi. Enflasyon yüzde 5 seviyesine 2017’de ulaşacak. 2 yıl boyunca gıda enflasyonu yüksek kalacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Başçı, enflasyonun yıl sonunda yüzde 70 olasılıkla yüzde 7,4-8,4 aralığında, orta noktası yüzde 7,9 olacağını ifade etti. Başçı, 2016 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 5-8 aralığında, orta noktası yüzde 6,5 olacak dedi. 2017 beklentisinin ise yüzde 5'te dengelenmek olduğu söyledi. Geçici hükümetin hazırladığı Orta Vadeli Program'da 2015 için enflasyon beklentisi yüzde 7,6 idi.

Enflasyon sunumunda Başçı'dan önemli açıklamalar da geldi.

İşte Merkez Bankası Başkanı'nın sözlerinden satır başları:

-Üçüncü çeyrekte küresel oynaklık devam etti, küresel büyüme endişeleri ön plana çıktı.

-Dördüncü çeyrek başında FED'in ilk faiz artışını öteleyeceği algısı; ECB'nin parasal genişlemeyi sürdüreceğini açıklaması; Çin'in ekonomiyi destekleme kararlarıyla küresel piyasada oynaklık azaldı.

-Önümüzdeki dönemdeki para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacak.

-Para politikasındaki sıkı duruş gerekli görünen süre boyunca sürdürülecek.

-Yıllık kredi büyüme hızı makul düzeylerde seyrediyor.

-Toplam kredilerin kurdan arındırılmış yıllık büyüme hızı üçüncü çeyrek sonunda yüzde 15.3'e geriledi