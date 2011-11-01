Merkez Bankası 20 yıl sonra ilk 'altın' hamlesini yaptı



T24 - Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıkların yüzde 10'unun altın olarak tutulabileceğini açıkladı. Bu hamleyle Merkez Bankası'nın altın rezervinde 1991'den bu yana ilk kez artış olacak.



ntvmsnbc'nin yer verdiği habere göre, Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıkların yüzde 10'una kadar kısmının altın cinsinden tutulabileceğini açıkladı.



Bu imkanın tamamının bankalarca kullanılması halinde piyasaya 5.5 milyar TL likidite kalıcı olarak sağlanacak. Merkez Bankası nezdinde de ilave olarak 3 milyar dolar değerinde 55 ton altın daha tutulabilecek.



Merkez Bankası, ayrıca 28 Ekim Cuma günü itibarıyla banka nezdinde 1.2 milyar dolar değerinde 21.6 ton altının tutulmaya başlandığını açıkladı.



TL zorunlu karşılıkların altın olarak tutulmasını takiben Merkez Bankası'nın altın rezervinde 1991'den bu yana ilk kez artış olacak.













