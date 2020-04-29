Merkez Bankası 14.1 milyar dolar daha sattı, rezervler 15 ayda 65.7 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi. Mart’ta döviz varlıkları yüzde 21.9 azalarak 59.2 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri yüzde 3.3 artışla 31.4 milyar dolara çıktı.

Eski bankacı Kerim Rota, Twitter’da yaptığı yorumda Merkez Bankası'nın Mart'ta rezervlerden 14.1 milyar dolar daha satıldığını kaydederek son 15 ayda net uluslararası rezervlerden 65.7 milyar dolar harcandığını belirtti.

"Bu hızla giderse rezervleri tüketecek"

Londra’daki yatırım şirketi TD Securities’ten Cristian Maggio da Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, "Rezervler bu hızda azalmaya devam ederse Haziran ortasında altın dışında rezerv kalmayacak. Temmuz’un 3. haftasında da tüm rezervler erimiş olacak” yorumunu yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Merkez Bankası’nın brüt rezervlerini dikkate almak gerektiği görüşünde. Brüt rezervler bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu karşılıkları da kapsıyor. Merkez Bankası, bankalardan Swap yoluyla sağladığı dövizi de rezervlerinde gösteriyor...