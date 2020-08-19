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Ekonomi

Merkez Bankası 10 milyar liralık yeni repo ihalesi düzenledi

19 Ağustos 2020 11:42

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında 10 milyar liralık repo ihalesi düzenledi. Merkez pazartesi ve salı günleri de 10'ar milyar liralık repo ihaleleri düzenlemişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin'açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" dendi. 

Repo ihalesi 9 Eylül vadeli gerçekleştirildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.27 oldu.

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