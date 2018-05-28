"Merkez Bankamız, diğerlerinin aksine altın rezervi biriktirmeye başladı; nedenini bilmiyoruz"

Milliyte yazarı Yaman Törüner, dünya merkez bankalarının eltın rezervlerini eritirken, kurda yaşanan dalgalanmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın rezervlerini biriktirmeye başladığını belirterek, "Neden olduğunu bilmediğimiz biçimde altın rezervi biriktirmeye başladı. Sıkıntılı dönemlerde, altın kolayca elden çıkarılacak bir mal değil. Üstelik, bizdeki altın birikimi kadar büyük miktarda yapılacak satışlar, dünya fiyatlarını da etkiler ve fiyatları düşürür" dedi.

Törüner, "Hiç bir karşılaştırma, altın rezervleri göz önüne alınarak yapılmıyor. Bu nedenle, döviz rezervlerimiz oldukça düşük imiş gibi görünüyor. Yatırımcılar tedirginlik yaşıyor. Bu konu bir kez daha değerlendirilmeli" ifadesini kullandı.

"Günlerdir döviz, bizimle dalga geçiyor" diyen Törüner şunları kaydetti: "Ekonomi yönetimi, işadamları, yatırımcılar ve halk tedirgin. Döviz fiyatları, içerden ve dışardan manipüle ediliyor. Olması gerekenin çok üzerinde fiyatlandırmalar var. Ekonomi yönetimi yanlış yönlendiriliyor. Merkez Bankası’ndan faiz artışı istediler. Merkez Bankası da, yapılmaması gereken bir faiz artırımı yaptı. Şimdi, faiz artışında gecikildiği için, faiz artışının bir etkisi olmadığını söylüyorlar.

Dış odaklar ise, bu faiz artışının yetmediğini; 7 Haziran’da bir kez daha faiz artışı beklediklerini, söylüyorlar. Amaç, ülkedeki istikrarı daha da bozmak. Hükümet ve ekonomi yönetimi de, sanki onlara çanak tutmak istercesine, bilinçsiz demeçler veriyor."