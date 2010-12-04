-MERKEZ BANKALARININ BAŞKANLARI NE KADAR KAZANIYOR? ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin Merkez Bankasının (FED) Başkanı Ben Bernanke, dünya ekonomisine katkısı oldukça küçük olan Malta Merkez Bankası Başkanı Michael C. Bonello'dan daha az maaş alıyor. Ekonomi dergisi Businessweek'deki habere göre, küresel ekonomide gayri safi hasıladaki payı yüzde 20,44 olan ABD'de, Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke 196 bin 700 dolar maaş alırken, küresel ekonomideki payı yüzde 0,01 olan Malta'nın Merkez Bankası Başkanı Bonello ise 214 bin 192 dolar kazanıyor. Bernanke, İsviçre Merkez Bankası Philipp M. Hildebrand, Hong Kong Merkez Bankası Başkanı Norman Chan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jea-Claude Trichet, İrlanda Merkez Bankası Patrick Honohan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn A. King, Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark J. Carney'den de az maaş alıyor. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Philipp M. Hildebrand 860 bin 455 dolarla en fazla maaş alan merkez bankası başkanı konumunda bulunuyor. AB ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) 85 milyar avro destek alan İrlanda'da ise Merkez Bankası Başkanı Honohan, İngiltere, Japonya, Kanada, ABD ve Brezilya merkez bankalarının başkanlarından daha fazla kazanıyor. Haberde, İrlanda ve İsviçre merkez bankaları başkanlarının maaşları için bu yıl, diğer ülkelerin merkez bankalarının başkanları için ise 2009 yılı maaş verilerinin esas alındığı belirtildi. Haberde adı geçen merkez bankalarının başkanlarının maaşları ve söz konusu ülkelerin küresel ekonomideki payları şöyle: MERKEZ BANKASI MAAŞI ÜLKENİN KÜRESEL (ABD DOLARI) EKONOMİDEKİ PAYI (YÜZDE) --------------------------------------------------------------- ------------- ------------------- 1- İsviçre Merkez Bankası Philipp M. Hildebrand 860.455 0,45 2- Hong Kong Merkez Bankası Başkanı Norman Chan 774.179 0,43 3- AMB Başkanı Jea-Claude Trichet 482.751 0,56 4- İrlanda Merkez Bankası Patrick Honohan 359.608 0,25 5- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn A. King 473.871 3,07 6- Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa 472.195 5,96 7- Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark J. Carney 441.945 1,84 8- Malta Merkez Bankası Başkanı Michael C. Bonello 214.192 0,01 9- ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke 196.700 20,42 10- Brezilya Merkez Bankası Başkanı Henrique de Campos Meirelles 83.185 2,88